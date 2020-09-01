الرياض ـ وكالات: أقال الملك سلمان، عاهل السعودية اثنين من أعضاء الأسرة الحاكمة وأحالهما مع أربعة من ضباط الجيش للتحقيق في اتهامات بالفساد في وزارة الدفاع، ضمن أمر ملكي صدر أمس وأذاعته وسائل الإعلام الرسمية.

وجاء في الأمر الملكي أن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود أعفي من منصب قائد القوات المشتركة في التحالف العربي، وأعفي ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد من منصب نائب أمير منطقة الجوف.

وأضاف الأمر الملكي أن القرار استند إلى ما أُحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما وصف بأنه “تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع”.

وأضاف الأمر الملكي أن ولي العهد عين اللواء مطلق بن سالم بن المطلق الأزيمع قائدا للقوات المشتركة بدلا من الأمير فهد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العاهل السعودي يحيل اثنين من الأسرة الحاكمة و4 ضباط جيش للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.