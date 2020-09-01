لبنان: (المركزي) يتحدث عن قرارات لاستقرار سعر الصرف .. وماكرون يرى أن الشهور الثلاثة المقبلة (حاسمة)

عون يوقع عقد التدقيق المالي الجنائي

بيروت ـ وكالات:

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة. وتابع في تصريحات لمحطة صحفية أن احتياطيات لبنان تبلغ 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، وأنه يجب إعادة 30 بالمئة من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان مضيفا أنه ليس منطقيا ألا يحتفظ أصحاب البنوك بأموالهم في البنوك المملوكة لهم. وذكر أن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد فبراير. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة (بوليتيكو) إن الشهور الثلاثة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بتحقيق التغيير في لبنان، مضيفا أنه إذا لم يحدث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية. وصرح ماكرون للصحيفة بأن الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تتراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة. ويقوم ماكرون بزيارة رسمية إلى لبنان في الوقت الراهن من المتوقع أن يضغط فيها على الزعماء المنقسمين لتطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية لإخراج البلد من أزمته وفتح الباب أمام تدفق مساعدات خارجية. الى ذلك، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي ، معتبرا إياه الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الاصلاح ومكافحة الفساد. ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن عون قوله: “كما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، أجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ”. يأتي ذلك بعد يوم من تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، لتخلف حكومة حسان دياب. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.