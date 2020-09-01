اليونان : تركيا تتجاهل دعوات الحوار بهدف زعزعة الاستقرار فى المنطقة

وردا على إصدار تركيا إنذارا بحريا جديدا لتمديد مهمة سفينة التنقيب (أوروتش ريس) فى البحر المتوسط، قالت الوزارة، فى بيان أوردته صحيفة (جريك سيتى تايمز) اليونانية فى نسختها الإلكترونية، إن تركيا تواصل أداء دورها بجد كمصدر للاضطراب وعدم الاستقرار فى المنطقة.
وأضافت : تركيا مستمرة فى تجاهل الدعوات للحوار وفى تصعيد تحديها وتقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، ما يدفع المجتمع الدولى لاتخاذ إجراء، داعية أنقرة إلى الكف عن مضايقاتها اليومية والعمل من أجل الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأكدت اليونان، أنه لن يتم ابتزازها، مشيرة إلى مواصلة السعى لإبرام اتفاقات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع جميع دول المنطقة.
وكانت تركيا قد أصدرت إنذارا بحريا جديدا لتمديد أنشطة سفينة التنقيب (أوروتش ريس) فى البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر الجارى، وهذا هو التجديد الثالث من جانب تركيا بعد انتهاء التجديد السابق اليوم، فيما أصدرت خدمة المسح البحرى التابعة للبحرية اليونانية إنذارا بحريا ردا على الإنذار البحرى التركى غير القانونى.
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