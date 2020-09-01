تأكيدا على دعوة مصر.. وزير خارجية إيطاليا: سرت والجفرة خط أحمر

في مساع إيطالية لحث حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا بالمليشيات والمرتزقة، على تأكيد وقف إطلاق النار والاستمرار فيه، رحب وزير الخارجية الإيطالي دي مايو بوقف إطلاق النار في البلاد بعدما دعت إليه حكومة مجلس النواب الليبي في طبرق.

وطالب دي مايو حكومة السراج بالعمل على إنجاح الدعوات لوقف القتال، وطرد المرتزقة.

وقالت وسائل إعلام متفرقة، إن دي مايو بحث مع السراج نزع السلاح في الجفرة وسرت، واللتان اعتبرتهما مصر خطا أحمر لا يجب تجاوزه أبدًا، في تأكيدٍ إيطالي بشكل غير مباشر على ماسبق وأكدت عليه مصر من دعوتها لوقف إطلاق النار والاستجابة لإعلان القاهرة الداعي لتسوية الأزمة الليبية.

وتناولت محادثات السراج مع وزير الخارجية الإيطالي إعلان وقف النار، وحل الخلافات.

ويلتقي الوزير الإيطالي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، لبحث وقف إطلاق النار وجهود التسوية إضافة إلى موضوعات أخرى.

Advertisements

وذكرت مصادر لشبكة العربية، إن الأطراف الليبية ستستأنف جولات الحوار الليبي في جنيف الأسبوع المقبل.

من ناحية اخرى، قامت قوات الجيش الوطني الليبي بدوريات مكثفة لتأمين حقول النفط بمدن الجنوب والحدود الليبية مع دولتي النيجر وتشاد.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن القوات نفذت دوريات مكثفة على الظهير الصحراوي بالجنوب والجنوب الغربي قرب حوض مرزق، حيث تنتشر مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية والتنظيمات المسلحة الموالية لمليشيات والوفاق.

وأوضحت، في بيان، أن دوريات عسكرية أمنية لوحدات اللواء 128 مجحفل، وكتائب 628 مشاة، وخالد بن الوليد، و116 مشاة، تعمل حاليا على تأمين محيط حوض مرزق إلى حقل الشرارة وحقل الفيل إلى مدينة أوباري إلى مدينة غات، بالجنوب الليبي.