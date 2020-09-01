مثيرو شغب ولصوص.. ترامب يهاجم المتظاهرين في بورتلاند وويسكونسون قبل السفر إليهم.. فيديو

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على المتظاهرين في يورتلاند وويسكونسن واصفا إياهم بالفوضويين ومثيري الشغب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب استقل طائرته الرئاسية متوجها إلى كينوشا في ولاية ويسكونسن.

ورفض ترامب إدانة المتهم بإطلاق النار المتهم بقتل شخصين في كينوشا بولاية ويسكونسن ، مشيرًا إلى أنه تصرف دفاعًا عن النفس.

وقال ترامب عن المحتين على مقتل جاكوب بلايك قبل زيارته لويسكونسن:"هؤلاء أناركيون (فوضويون)، محرضون، مثيرو شغب ولصوص، إنهم أناس سيئون".

وكتب ترامب على تويتر:"أتوجه إلى كينوشا، ويسكونسن، لشكر قوات إنفاذ القانون والحرس الوكني على العمل الجيد الذي قاموا به".

وأضاف:"توقف العنف منذ 6 أيام، لحظة دخول الحرس الصورة، شكرا جزيلا".

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وكانت شعبية ترامب تعرضت لهزة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان من بين أهم الأسباب تعامله مع التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة، حيث اتهم بأنه يدعم العنصرية.

إلى ذلك، - اشتعلت الاحتجاجات مجددا في مدينة بورتلاند الأمريكية خلال الليل يوم الاثنين عندما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في شوارع المدينة التي تحولت إلى محور ارتكاز لسباق انتخابات الرئاسة بعد شهور من الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين وقت وآخر.

واستخدمت الشرطة قنابل الدخان ورذاذ الفلفل للسيطرة على جمهور المحتجين، وقالت إنها ألقت القبض على 19 معظمهم بتهمة السلوك غير المنضبط واعتراض عمل الشرطة.

وتجمع ما بين 200 و300 متظاهر في منطقة وسط المدينة للمشاركة في مسيرة إلى مسكن رئيس بلدية بورتلاند تيد ويلر لمطالبته بالاستقالة. وشوهدوا وهم يشعلون النار في مقاعد خشبية وصناديق النفايات البلاستيكية خلال المسيرة.

وتشهد بورتلاند احتجاجات ليلية منذ مقتل جورج فلويد الأسود البالغ من العمر 46 عاما في منيابوليس يوم 25 مايو . وتم إلقاء القبض على مئات المحتجين منذ ذلك الوقت.