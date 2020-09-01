إيطاليا: مهاجرة مصابة بكورونا تلد أثناء نقلها من لامبيدوزا

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "آكي" الإيطالية" اليوم الثلاثاء، بأن مهاجرة مصابة بفيروس كورونا، وضعت مولودها خلال نقلها من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى مستشفى في المدينة.
وقالت مصادر طبية إيطالية إن "مهاجرة مصابة بفيروس كورونا، كانت في حالة حمل متقدمة، وضعت مولودها في رحلة على متن طائرة مروحية طبية، أثناء نقلها من لامبيدوزا إلى المستشفى في باليرمو".
ولفت مستشار الصحة في إقليم صقلية روجيرو راتسا، إلى أن "الأم حظيت بمساعدة أطباء طاقم الخدمات الصحية"، مشيرا إلى أن "الحق في تلقي الرعاية الصحية ملك للجميع بالنسبة لنا".
وتعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية نقطة الوصول الأولى للمهاجرين من الدول الإفريقية، ومحطة عبور لهم نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية لامبيدوزا سلفاتوري مارتيللو، إنه "في الأشهر الأخيرة، لم تصل أبدا أي سفينة لمنظمة غير حكومية إلى لامبيدوزا، بل رست جميع قوارب الهجرة بشكل مستقل".
وأضاف أن "المشكلة هي أنه لدينا نقطة ساخنة ذات طاقة استيعابية أقل من 200 شخص وتستضيف أكثر من ألف شخص"، لافتا إلى أنه هناك حاليا 300 قارب صغير في ميناء الجزيرة.
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