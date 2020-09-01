الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى كمبوديا لمكافحة كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كمبوديا، لدعم جهود 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس " كوفيد – 19".
وقال سيف عبد الله محمد الشامسي، سفير الدولة لدى مملكة تايلاند سفير غير مقيم لدى مملكة كمبوديا: "تسعى دولة الإمارات جاهدة نحو تقديم يد العون والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة، خاصة دول الجوار الآسيوية، نظراً لما تتمتع به الدولة من علاقات ثنائية متميزة مع تلك الدول في كافة المجالات"، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".
وأضاف: "تأمل دولة الإمارات أن تسهم تلك المساعدات والمعدات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في كمبوديا، وتوفير المزيد من الحماية لهم في مواجهة الجائحة".
يشار إلى أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1323 طناً من المساعدات لأكثر من 110 دول، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.
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