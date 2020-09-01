نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية في النمسا تعلن تعرض بريدها الإلكتروني للقرصنة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الروسية في النمسا اليوم الثلاثاء، أن عنوانها البريدي الإلكتروني تعرض لهجمة بواسطة رسائل طفيلية، واختراق من قبل مجهولين.
وحذرت السفارة المستخدمين من فتح المرفقات أو اتباع الروابط الإلكترونية الواردة في رسائل تأتي من عنوان السفارة البريدي المذكور.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السفارة الروسية في النمسا تعلن تعرض بريدها الإلكتروني للقرصنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.