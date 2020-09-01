رصد وتوثيق 3395 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
بلغت خروقات وانتهاكات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال شهر أغسطس المنصرم، 3395 خرقاً.
وأوضحت إحصائية صادرة عن غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق، ان هذه الخروقات تمثلت في استحداث ٣٧ تحصين قتالي وست محاولات تسلل وتحليق ٥٣ طائرة حربية و ١٧٦ طائرة تجسسية.
وأشارت إلى ان الخروقات شملت ايضا ثلاث غارات لطيران الحربي، و٦٤ غارة لطيران تجسسي مقاتل، و١١١ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ثلاثة آلاف و674 صاروخا وقذيفة، والفين و490 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رصد وتوثيق 3395 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.