أخبار اليمن : رصد وتوثيق 3395 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

رصد وتوثيق 3395 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةبلغت خروقات وانتهاكات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال شهر أغسطس المنصرم، 3395 خرقاً.

وأوضحت إحصائية صادرة عن غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق، ان هذه الخروقات تمثلت في استحداث ٣٧ تحصين قتالي وست محاولات تسلل وتحليق ٥٣ طائرة حربية و ١٧٦ طائرة تجسسية.

وأشارت إلى ان الخروقات شملت ايضا ثلاث غارات لطيران الحربي، و٦٤ غارة لطيران تجسسي مقاتل، و١١١ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ثلاثة آلاف و674 صاروخا وقذيفة، والفين و490 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.