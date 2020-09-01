إسبانيا ترسل ثانى شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان

أعلنت السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى قدمت عبر مكتبها للمساعدات الإنسانية ثانى شحنة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان منذ انفجار الرابع من أغسطس الماضى فى بيروت.





وأضافت السفارة، فى بيان صحفى، أنه منذ وقوع الحادث المأسوى، خصصت إسبانيا مساعدات إنسانية للبنان بإجمالى 300 ألف يورو.

وأوضحت أن الشحنة الثانية تتضمن معدات الحماية الشخصية لمهام إزالة الركام ومستلزمات النظافة العائلية التى طلبتها منظمة كاريتاس لبنان غير الحكومية، وتم نقل الشحنة، المكونة من 11 حاوية تزن 2.2 طنا، على متن إحدى رحلات الجسر الجوى الإنسانى للاتحاد الأوروبى، وهو الجسر الجوى للنقل الإنسانى الذى أذن به الاتحاد الأوروبى لتقديم المساعدة للمناطق التى تعانى من أوضاع حرجة خلال جائحة كورونا إلى جانب المساعدات من الدول الأعضاء الأخرى.

وكانت الشحنة الأولى المقدمة من إسبانيا قد وصلت إلى لبنان فى 11 أغسطس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسبانى وتضمنت 10 أطنان من القمح ، وفرتها مؤسسة أولوف بالمى الدولية بهدف سد العجز الناجم عن الانفجار الذى دمر جزءًا من احتياطيات البلاد.