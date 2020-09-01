كوشنر يشيد بجهود ولى عهد أبو ظبى: الإمارات شريك استراتيجى فى المنطقة

وفى تصريحاته لشبكة "سكاى نيوز عربية"، أشار كوشنر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبرم الكثير من الاتفاقات مع الإمارات، وأن فرص التعاون أمام الإمارات وإسرائيل غير محدودة.
وأضاف كبير مستشارى الرئيس الأمريكى، أن الإمارات تملك واحدًا من أكثر جيوش المنطقة تقدما، والولايات المتحدة تتمتع بشراكة عسكرية مميزة معها.
كما أشاد كوشنر بجهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لإحلال السلام بالمنطقة، قائلاً إن "ولى عهد أبوظبى واحد من القادة الذين يرسمون الشرق الأوسط، كما ينبغى أن يكون، والولايات المتحدة تحترم قيادته".
وأضاف أن الإمارات والرئيس ترامب ركزا على سبل تحسين معيشة الفلسطينيين.
وكان كوشنر وصل إلى الإمارات، أمس الإثنين، فى أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، والتى حطت فى مطار أبوظبى الدولى لتترجم أولى خطوات تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين فى 13 أغسطس المنصرم، برعاية أمريكية.
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