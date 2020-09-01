بعد مواجهة مع الجيش الصينى.. الهند تعلن سيطرتها على مرتفعات الهيمالايا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الهندى، الذى أُطلع على أحدث التطورات، إن تحرك القوات الهندية جاء ردًا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوغل عبر ممر جبلى رئيسى فى وقت متأخر يوم السبت.

وأضاف: "حشدنا قواتنا، واحتللنا أربع قمم"، موضحًا أن القمم الأربعة داخل الجانب الهندى من خط الحدود.

وقال المسؤول الهندى، إن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفى للانخراط فى جدل لفظى مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك.

فيما تنفى الصين أن تكون البادئة بالتحرك، واتهمت متحدثة السفارة الصينية لدى نيودلهى، القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلى، وهو خط الحدود، وارتكاب "استفزازات صارخة".

وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ فى غرب الهيمالايا، حيث يتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.