عاجل.. واشنطن ترفع حظر التسلح عن قبرص جزئيًا

أعلنت وزارة ‏الخارجية القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن رفعت حظر التسلح المفروض على قبرص بشكل جزئى، حسبما جاء فى نبأ عاجل بثته شبكة العربية الإخبارية، منذ قليل.





ويأتى القرار الأمريكى برفع حظر التسلح على قبرص بالتزامن مع صراع يشهده شرق المتوسط، بسبب إصرار تركيا على التنقيب عن النفط فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، وسط توقعات باندلاع حرب بين الجانبين.

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