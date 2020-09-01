مقتل نحو 190 شخصا وإصابة 172 آخرين جراء الفيضانات فى أفغانستان

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الوزارة قولها "إن أكثر من 4 آلاف عائلة تضرروا من جراء الفيضانات، وتم تزويد 3 آلاف أسرة منهم بالمساعدات الأساسية، مضيفة أن الجهود جارية للبحث عن عمل للمتضررين من الفيضانات".

وصرح المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية غلام بهاء الدين جيلانى بأن تأثير الفيضان كبير وغير مسبوق، مشيرا إلى أن الفيضانات ضربت 15 إقليما فى البلاد وأن إدارة الكوارث لديها بعض أوجه القصور بسبب تعقد الوضع.

ومن بين الأقاليم التى تضررت بشدة بسبب الفيضانات (بروان، كبيسا، بنجشير، ميدان وردك، ننجرهار، باكيتا، خوست، نورستان، كونار، لغمان، باميان، غزنى).

وقال مسؤولون أفغان، إن الفيضانات دمرت 1055 منزلا، فيما أشارت القناة الأفغانية إلى أن أغلب الضحايا وقعوا فى إقليم بروان بوسط البلاد.