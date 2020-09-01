الوكالة اليهودية تبحث تعيين مبعوث دائم لها في الإمارات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة اليهودية تبحث حاليا تعيين مبعوث لها في الإمارات، بعد التقدم الحاصل في مسار تطبيع ومباشرة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأشارت إلى رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاك هرتسوغ، ومسؤولين آخرين تحدثوا مع حاخام الطائفة اليهودية في إسرائيل، الذي طلب منهم بذلك كافة السبل للحفاظ على هوية اليهود المتواجدين في الإمارات، من خلال الحفاظ على الحياة المجتمعية اليهودية، وإقامة المعسكرات الصيفية.

وبحسب موقع "ماكور ريشون" فقد اتفق الجانبان على أن تبحث الوكالة اليهودية تعيين مبعوث دائم نيابة عنها في الإمارات، لينضم إلى المئات من مبعوثي الوكالة اليهودية المنتشرين في جميع أنحاء العالم والذين هم على اتصال يومي مع المجتمعات المحلية اليهودية.

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وأشار الموقع إلى أن تعداد الطائفة اليهودية في الإمارات بلغ أكثر من 1000 شخص، ويتركز وجودهم بشكل أساسي في ابوظبي ودبي.

وقال رئيس الوكالة اليهودية، يتسحاك هرتسوغ، إن دخول الوكالة اليهودية إلى نشاط الجالية اليهودية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو بمثابة كتابة فصل آخر في كتاب التاريخ الرائع لما وصفه بـ "الشعب اليهودي".

وأضاف هذه جالية يهودية متنوعة، تعيش في قلب دولة عربية في الشرق الأوسط ، ويسعدنا مساعدتها في مختلف أنشطتنا، سيسمح اتفاق السلام التاريخي بذلك وآمل أن نرى ذلك لاحقًا في دول أخرى في المنطقة أيضًا.