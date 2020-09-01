حزب أردوغان: سنرد على خطوط ماكرون بالمثل.. واليونان ستتلقى هزيمة شديدة

أدلى عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بتصريحات على غرار تصريحات رئيسه رجب طيب أردوغان، حيث قلب الحقائق وأطلق التهديدات.
وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، قال جليك إن "اليونان أصبح اليوم دولة قراصنة في شرق المتوسط، تحاول العبث بأكبر من حجمها".
وأضاف مواصلا أكاذيبه أن "تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به".
وتابع:"إن كنتم تبحثون عن مُحاور موثوق فلا يوجد أفضل من تركيا".
وردا على الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتركيا، قال جليك:" إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطًا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق فإن تركيا سترد بالمثل".
وأكمل: "ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات رافال إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع إدارة قبرص الجنوبية، النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية".
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