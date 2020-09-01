بن زايد الرقم الصعب.. إعلامية كويتية: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طوى صفحة سوداء في تاريخ العرب

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن القرار الشجاع الذى اتخذه الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي بالتطبيع مع إسرائيل خطوة كحائط الصد أمام المخاطر والتهديدات الإسرائيلية للعرب .

وأوضحت "الرشيد"؛ في تصريحات لصدى البلد، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل صمام أمان للمنطقة وسترى دولة فلسطين النور قريبا بفضل جهود الشيخ محمد بن زايد، لافتة إلى أن الخطوة أوقفت ضم أراضي الضفة الغربية وغور الأردن وأضافت قيمة حقيقية للعرب عموما وفلسطين على وجه الخصوص.

ولفتت الرشيد، إلى أن السلام العادل الذي سيؤتى ثماره قريبا طوى صفحة سوداء استغلها تجار الدين وتجار القضية الفلسطينية أسوأ استغلال على جسد شعوب المنطقة.

ولفتت الإعلامية الكويتية، إلى أن محمد بن زايد يمثل رقما صعبا في المنطقة بخطواته الحاسمة ونجاحه في القضاء على جماعة الإخوان المحظورة إرهابيًا وقطع أذرع الإرهاب الحوثي الإيراني ووقف التمدد الصهيوني على أراضي فلسطين.