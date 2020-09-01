صفعة كبرى لأمريكا.. دول عظمى تتحداها.. والسبب الاتفاق النووي مع إيران

اتفق ممثلو إيران والقوى العالمية العاملة على إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران يوم الثلاثاء في فيينا على بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على اتفاق 2015 التاريخي في اجتماعهم الأول منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق، وفق ما قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وقررت اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووين إن دول الاتفاق ملتزمة بتنفيذه ، كما طالبت الدول إيران بتنفيذ التزاماتها.

ويسعى ممثلو إيران والقوى العالمية على بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على اتفاق 2015 منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن محاولة لفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

قالت هيلجا شميد ، ممثلة الاتحاد الأوروبي التي ترأست الاجتماع ، على تويتر إن "المشاركين متحدون في تصميمهم على الحفاظ على صفقة إيران وإيجاد طريقة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية على الرغم من التحديات الحالية".

ولم يعلق المندوب الإيراني عباس عراقجي بعد المحادثات ، لكن قبل الاجتماع قال إن الخطوة الأمريكية (العقوبات المتوقعة) ستكون "بالتأكيد موضوع نقاش مهم" مع مندوبين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين.

وسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد في عام 2018 ، قائلًا إنها كانت صفقة سيئة وتحتاج إلى إعادة التفاوض.

ويعد الاتفاق بحوافز اقتصادية لإيران مقابل قيود على برنامجها النووي ، لكن مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية ، تكافح الدول الأخرى لتزويد إيران بالمساعدة التي تطلبها.

ومما زاد الأمر تعقيدًا ، أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا أنها بدأت عملية مدتها 30 يومًا لاستعادة جميع العقوبات تقريبًا على إيران ، متذرعة بآلية العودة "snapback" التي تعد جزءًا من اتفاقية JCPOA خطة العمل الشاملة المشتركة.

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و حجة واشنطن هي أنها بصفتها مشاركًا أصليًا لا يزال لديها هذا الحق ، على الرغم من أنها تركت الصفقة.

وصرح الممثل الصيني فو كونج للصحفيين بعد الاجتماع بأن الدول الأعضاء اتفقت جميعًا على أن الولايات المتحدة لم يعد لديها "الأساس القانوني أو الوضع القانوني للتحرك وأن واشنطن ، من وجهة نظر الصين ، تستخدم العقوبات "لمحاولة تخريب أو حتى قتل اتفاقية JCPOA . ".

وأشار إلى أن الدول الأخرى ليست مستعدة أيضًا "للانتظار لترى" ما إذا كان ترامب سيُعاد انتخابه في نوفمبر.

قال فو "الولايات المتحدة ، رغم أنها قوة عظمى ، إلا أنها دولة واحدة. لذا فإن البلدان الأخرى تمضي قدمًا.".

انتقد المندوب الروسي في خطة العمل الشاملة المشتركة ، ميخائيل أوليانوف ، الولايات المتحدة قبل الاجتماع ، وغرد أن محادثات يوم الثلاثاء تضمنت "مشاركة جميع المشاركين (الذين لم يعلنوا أنفسهم) في الاتفاق النووي".

بعد ذلك ، كتب على تويتر أن الاجتماع "أظهر أن المشاركين فيه ملتزمون تمامًا بالاتفاق النووي وعازمون على بذل قصارى جهدهم للحفاظ عليه".

والهدف النهائي للاتفاق هو منع إيران من تطوير قنبلة نووية ، وهو أمر تصر إيران على أنها لا تريد القيام به.

ومع ذلك ، منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية، ما فتئت إيران تنتهك بشكل مطرد قيودها على كمية اليورانيوم التي يمكنها تخصيبها ، وكمية الماء الثقيل التي يمكن أن تمتلكها ، والنقاء الذي تُخصب به اليورانيوم.