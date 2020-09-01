العبدة... مجلة يمينية تثير أزمة في فرنسا بسبب عضو بالبرلمان

أثارت مجلة يمينية أسبوعية أزمة في فرنسا بسبب وصفها إحدى عضوات البرلمان الفرنسي ذات البشرة السمراء بأنها عبدة.

ونشرت مجلة Valeurs Actuelles الأسبوعية الفرنسية مقالا تتهم فيه الأفارقة بالتعاون مع العبودية، ومعه تصوير لعضوة البرلمان، دنييل أوفونو، مربوط برقبتها سلسلة من الحديد.

وولدت أفونو في الجابون بوسط أفريقيا، وهي عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية عن حزب اليسار برئاسة جان لوك ملونشون، وتمثل محافظة باريس. وقامت بنشر الصورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتبت عليها: "اليمين المتطرف .. خاطئ. غبي ووحشي".

وأضافت، هذا التشبيه إهانة لعائلتي وللحركة السياسية التي أنتمي إليها، مؤكدة إصرارها على محاربة العنصرية والعمل من أجل الحرية والمساواة والأخوة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس، إيمانويل ماكرون، اتصل بعضوة البرلمان، وتحدث معها معربا عن إدانته الواضحة لأي نوع من أنواع العنصرية.