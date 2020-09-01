نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سائق في دبي يصور صديقه عاريا بسبب 500 درهم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأت محكمة الجنايات في دبي بمحاكمة سائق آسيوي، قام بتصوير صديقه عاريا بهاتفه المحمول أثناء استحمامه، بسبب تخلف الأخير عن سداد مبلغ 500 درهم كانت مستحقة للمصوّر.
ويواجه السائق، تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي، إنه اقترض المبلغ من صديقه بعد أن شرح له ظروفه، واتفق معه على رد المبلغ بعد شهر واحد، ثم تخلف عن السداد بسبب ظروف ألمت به، ووعده بذلك فور تقاضيه راتبه، ولم يمانع المتهم أو يتحدث معه في الأمر لاحقا، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف المجني عليه أنه فوجئ باتصال من شقيقه في بلاده يخبره بأنه تلقى رسالة من المتهم تحوي فيديو له عاريا أثناء استحمامه وصورا أخرى، فرجع إلى المتهم وسأله عن سبب قيامه بذلك، فرد عليه الأخير بأنه فعل ذلك بسبب تخلفه عن سداد المبلغ، فاشتكى لمسؤول السكن وأبلغ الشرطة التي قبضت على المتهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سائق في دبي يصور صديقه عاريا بسبب 500 درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.