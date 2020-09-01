وزير داخلية ألمانيا : شكلنا مجموعة عمل لمكافحة معاداة الإسلام

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال زيهوفر: "المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدا بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعى بشكل عام"، لافتًا إلى أن تأسيس دائرة العمل المشار إليها يعد رد فعل على حوادث عنصرية، وكذلك هجمات إرهابية وخطط لشن هجمات تعود للشهور الماضية.
ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل أوجه العداء التى يتم ممارستها ضد المسلمين فى ألمانيا، كى يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل وأكثر تحديدًا للهدف، على أن يعمل هؤلاء الخبراء على إصدار تقرير يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات فى غضون عامين.
وكان زيهوفر أعلن منذ 6 أشهر مضت، عزمه على تشكيل مجموعة خبراء مستقلة لمكافحة معاداة الإسلام.
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