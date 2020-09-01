أمريكا تحدد كيانات رئيسية متصلة ببرنامج الصواريخ فى كوريا الشمالية

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مذكرة، اليوم الثلاثاء، لتنبيه الأشخاص على مستوى العالم بشأن أنشطة المشتريات الخاصة ببرنامج الصواريخ الباليستية الخاص بدولة كوريا الشمالية.





ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، حددت المذكرة كيانات رئيسية على صلة بمشتريات كوريا الشمالية، والتقنيات التى يتم توظيفها لدعم برنامج الصواريخ الباليستية لنظام بيونج يانج.

وتستخدم كوريا الشمالية شبكة واسعة من وكلاء المشتريات فى الخارج، بما فى ذلك مسؤولين يعملون فى بعثات دبلوماسية أو مكاتب تجارية أو مواطنين من دول أخرى وشركات أجنبية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنه "ينبغى على حملة الأسهم فى الصناعات ذات الصلة فى الولايات المتحدة وخارجها، أن يكونوا على علم بهذه الأنشطة والتقنيات من أجل اتخاذ إجراءات السيطرة المناسبة لضمان الانصياع للمتطلبات القانونية الوطنية والمتعددة الأطراف القابلة للتطبيق وتخفيف خطر فرض عقوبات".