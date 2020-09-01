شاهد.. متظاهرون لبنانيون يحرقون مبنى تليفزيون النهار

أقدم متظاهرون لبنانيون على إضرام النار في مبنى تليفزيون النهار، ضمن التظاهرات التي تشهدها لبنان احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وكتب تليفزيون النهار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "افتعلت مجموعات متظاهرة في وسط بيروت الشغب، مطلقة في البداية الحجارة في اتّجاه القوى الأمنية، ثم عمدت إلى تكسير واجهات زجاج، فإضرام النار في الطبقة الأرضية من مبنى "النهار"، في تحرّكات مشبوهة، تنمّ عن حقد دفين وتنفيذ أجندة لا براءة فيها على الإطلاق".

ويشهد لبنان اليوم مظاهرات احتجاجية واسعة أمام مقر البرلمان، تخللها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين.

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وتتزامن التظاهرات مع احياء المئوية الأولى لتأسيس لبنان الكبير، حيث وجه المتظاهرون انتقادات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتواجد في البلاد، لتعاونه مع الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد.

وتخللت التظاهرة مواجهات لا تزال مستمرة بين شبان حاولوا الاقتراب من مقر البرلمان والقوى الأمنية التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع بكثافة.

وأعلنت مجموعة من المتظاهرين "لبنان الجديد"، للتعبير عن الرفض لما خلفه "لبنان الكبير" الذي أعلن قبل مئة عام بعد أن دخل لبنان تحت الانتداب الفرنسي. وبدأ التجمع سلميا. ورفع المتظاهرون أعلاما لبنانية استُبدل فيها اللون الأحمر بالأسود، "حدادًا" على ضحايا انفجار المرفأ.