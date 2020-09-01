نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار قطر وتركيا في تجنيد شباب ليبيا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زالت الأيدي التركية والقطرية تعبث بأمن الشعب الليبي واستقراره، فبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" حذر سياسيون من تعرض ليبيا لتغيير ديمغرافي على يد تركيا وقطر على خلفية اتفاق عسكري لتدريب طلاب ليبيين في الكليات العسكرية بكلا من تركيا وقطر.

كما يتضمن الاتفاق إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا الاتفاقية الجديدة جاءت بعد ضغط أميركي لتفكيك الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق وتحويلها إلى جيش نظامي فتحركت تركيا بتمويل قطري لتجنيد الشباب الليبي وصنع جيش موال لها.

Advertisements

وبحسب منصة مداد نيوز، فتعمد تركيا وقطر لاختيار شباب ليبيين بعناية فائقة للعمل مع أجهزة الاستخبارات التركية والقطرية.

وعلى الرغم من محاولات فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، المستميتة، من أجل إخماد نيران الغضب الشعبى المناهضة له، من خلال الدفع بميليشياته لإغلاق ساحة الشهداء أمام المتظاهرين الليبيين، وتضييق الخناق عليهم من خلال الاعتداء على المحتجين والقبض على عدد منهم، إلا أن الليبيون لا يزالون صامدون على موقفهم الرافض لوجود فايز السراج وحكومته وميليشياته فى المشهد السياسى الليبى.