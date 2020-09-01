نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة.. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء جراء حريق سببته شمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - لقي ثلاثة أطفال أشقاء أعمارهم 4 و5 و6 سنوات مساء الثلاثاء حتفهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء حريق في غرفة نومهم سببته شمعة.
وأفادت مصادر طبية بأنه تم نقل طفل جثة هامدة من المكان، في حين توفي شقيقاه خلال في سيارات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
وأشارت المصادر إلى أن الأطفال هم يوسف، ومحمد ومحمود الحزين.
وقال المقدم رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، إن طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق.
وأوضح الدهشان أن الطواقم الفنية تعاملت مع الحريق، مضيفا: "نترك الحديث عن الإصابات والأضرار البشرية لوزارة الصحة".
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