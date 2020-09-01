الدنمارك تستدعي السفير الروسي بدعوى انتهاك مقاتلة "سو-27" أجواءها

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أحمد جودة - القاهرة - استدعت وزارة الخارجية الدنماركية اليوم الثلاثاء السفير الروسي لدى كوبنهاغن، على خلفية "خرق مقاتلة "سو-27" روسية مجال الدنمارك الجوي".
وجاء في بيان عن الوزارة أن "وزير الخارجية يبي كوفود استدعى في وقت سابق من اليوم سفير روسيا ردا على انتهاك المجال الجوي للدنمارك في بورنهولم بتاريخ 28 أغسطس 2020"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".
ووصف كوفود الحادث بـ"غير المقبول على الإطلاق"، محملا المقاتلة الروسية المسؤولية عن انتهاك أجواء المملكة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الاثنين أن مقاتلة "سو-27" اعترضت أربع طائرات حربية كانت تتجه نحو أجواء روسيا فوق بحر البلطيق، تبين أنها ثلاث طائرات استطلاع تابعة للولايات المتحدة والدنمارك والسويد، ورابعة ألمانية.
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