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جمارك تونس تحبط تهريب قطع أثرية وأحجار كريمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمارك تونس تحبط تهريب قطع أثرية وأحجار كريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصلحة الجمارك التونسية اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب قطع أثرية وكمية من الأحجار الكريمة عبر ميناء حلق الوادي.

وأضافت الجمارك، أنها تلقت معلومات تفيد بأن مواطنا تونسيا ينوي تهريب أحجار كريمة وقطع أثرية إلى الخارج، عبر الميناء المذكور، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ومساء الاثنين، تم توقيف سيارة تحمل لوحات أجنبية يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج، وهي متجهة إلى ميناء جنوة.

وبإخضاع السيارة وأمتعة المسافر للتفتيش، تمكن أعوان مصلحة تفتيش المسافرين من ضبط كمية من الأحجار الكريمة وأجزاء لقطعة أثرية في شكل سلحفاة، مخفية داخل الصندوق الخلفي للسيارة.

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