نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون قلق من طموحات الصين النووية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تضاعف الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن المثلين في السنوات العشر المقبلة من أقل من 200 رأس حاليا.
وتقترب الصين من القدرة على شن ضربات نووية برية وجوية وبحرية، وهي قدرة معروفة بالثالوث.
وجاء البيان الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة وسعي واشنطن لحث بكين على الانضمام لمعاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.
وفي التقرير السنوي للكونجرس عن الجيش الصيني، قال البنتاغون إن الصين لديها ما يزيد قليلا عن 200 رأس نووي، وهي أول مرة يكشف فيها الجيش الأمريكي عن هذا العدد، وقدر اتحاد العلماء الأمريكيين أن الصين تملك نحو 320 رأسا نوويا.
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