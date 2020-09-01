تعزيزات عسكرية أمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن رتلا من 60 شاحنة ترافقها عربات عسكرية لحمايتها وجميعها تابعة للقوات الأمريكية دخلت المنطقة، تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى القواعد الأمريكية بريف الحسكة.

يأتى ذلك بعد أن أدخلت القوات الأمريكية الأحد الماضي، رتل آليات من 7 ناقلات و4 سيارات شاحنة مبردة محملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق عبر معبر الوليد إلى الأراضى السورية، وتوجهت إلى القاعدة الأمريكية فى مطار خراب الجير فى ريف المالكية أقصى ريف الحسكة الشمالى الشرقى.

وكانت القوات الأمريكية قد أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتعزيز وجودها فى منطقة الجزيرة السورية.