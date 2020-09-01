جونسون : بريطانيا مستعدة لمواجهة المزيد من تفشى كورونا

وخلال اجتماعه بمجلس الوزراء، قال جونسون: "بالطبع، نحن نعلم أنه لا تزال هناك أثار إضافية سوف تحدث لهذا المرض، كوفيد الرهيب، وعلى الرغم من علمنا بأنه سيكون هناك المزيد من حالات التفشى، إلا أننا واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على التعامل مع الزيادة فى تفشى الفيروس".

ووفقًا لوكالة أنباء "برس أسوسييشن"، أوضح جونسون أن أعدادًا ضخمة من الأشخاص سيعودون إلى العمل، ما يشير إلى أن رئيس الوزراء البريطانى يدرك أهمية العودة إلى العمل فى تحفيز الاقتصاد، لاسيما وأنه تم تسريح 9 ملايين عامل مؤقت بموجب مخطط منذ انتشار جائحة كورونا فى مارس.

ويأتى انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل عودة البرلمان البريطانى من العطلة، إضافة إلى إعادة فتح المدارس فى انجلتزا وويلز، اليوم الثلاثاء.

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وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، إن الحكومة خططت لحملة إعلامية لتشجيع المزيد من الأشخاص على العودة إلى أماكن عملهم بدلاً من العمل من المنزل.

ومن جانبه، كتب زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، عبر "تويتر": "سيكون هذا الأسبوع مزيجا من الإثارة والقلق".