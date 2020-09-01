قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من الجيش اختلاق واقعة ساخنة في مياه شرق المتوسط، مثل إغراق سفينة يونانية أو إسقاط مقاتلة.
وذكرت صحيفة "بنتا بوستاجما"، أن الضباط الأتراك رفضوا أوامر الرئيس بتنفيذ عملية لإغراق سفينة يونانية أو إسقاط طائرة مقاتلة.
وتحت عنوان "معركة أردوغان المحسوبة"، أوضحت دي فيلت الألمانية، أن الرئيس التركي أصدر الأمر لجنرالات الجيش، وقال: "عليكم فعل ذلك دون أن يقتل أحد" لكن الجنرالات رفضوا الاقتراح.
وأوضحت أنه تم تقديم مقترح آخر يفيد بإمكانية إسقاط طائرة يونانية، حيث يمكن للطيار استخدام منصة الإطلاق لإنقاذ نفسه، والقفز من الطائرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صحيفة: أردوغان أمر بإغراق سفينة يونانية أو طائرة مقاتلة.. والجيش يرفض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.