بالفيديو | محتجون يبصقون على وزير الصحة الألماني

تعرض "ينس سبان"، وزير الصحة الألماني، للإهانة أمس، والبصق عليه أثناء محاولته الحديث إلى مجموعة من المحتجين المناهضين لإجراءات العزل المفروضة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك مع استمرار المظاهرات المطالبة بإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وواجه سبان حوالي 20 شخصا من المتظاهرين الذين احتشدوا خلال قيام بحملة انتخابية أمس الأول قبيل الانتخابات المحلية في بيرجيش جلادباخ.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبان، السياسي بالحزب المسيحي الديمقراطي، الحزب الذي تتزعمه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، حاول تهدئة الحشد الغاضب، إلا أن الرد كان بترديد "عار" و "خنزير مثلي".

وقالت شرطة شمال الراين وستفاليا، في بيان، إنه ليس لديها دليل على أن الوزير قد تعرض للبصق ، لكن شكوى جنائية تم رفعها ضد رجل يبلغ من العمر 39 عاما بتهمة إهانة سبان.

ودانَ وزير الصحة الألماني، الذي تحول إلى رمز للكراهية من قبل المشككين وأصحاب نظرية المؤامرة بسبب تعامله مع وباء كورونا، رد الفعل الذي تلقاه من الحشد، قائلا إن المناقشة مع شخص هو ديمقراطية، وليس نوع من الصراخ أو الإهانة.

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وأضاف "هناك أقلية صوتها عال، إلا أن الأغلبية العظمى من المواطنين متضامنون معا على الرغم من الصوبات في الأزمة، وهذا ما يجعلنا أقواي، نحترم بعضنا البعض ونواصل رعاية بعضنا البعض".

وذهب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى أبعد من ذلك في انتقاداته، حيث غرد على تويتر قائلا: "أي شخص يبصق على السياسيين المنتخبين ديمقراطيا ويتحرش بهم ينتهك الدستور الألماني ويجعل من نفسه غريبا".

يأتي ذلك وسط قلق متزايد من تحالف من نشطاء اليمين المتطرف ومناهضي اللقاح ومنظري المؤامرة الذين يحاولون الاستفادة من رفض قيود كورونا، وكثير منهم كانوا ضمن حشد من 30 ألف شخص تجمعوا في برلين للاحتجاج على قيود فيروس كورونا يوم السبت الماضي.