ماكرون: فرنسا لن تدير ظهرها للبنان

قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى لبنان، إن فرنسا لن تدير ظهرها أبدا عن مساعدة لبنان.

وأشار ماكرون إلى أن التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار المرفأ يسير بشكل جيد، مؤكدا على الحاجة لتنسيق أفضل بين المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال إيصال المساعدات للبنان.

وزار الرئيس الفرنسي مرفأ بيروت، ظهر اليوم، ورافقه وزير الخارجية جان ايف لو دريان والسفير الفرنسي برونو فوشيه، واطلع على الأعمال التي قامت بها البحرية الفرنسية وفريق Ventoux من تنظيف وازالة الأنقاض من المرفأ وفقا لمراحل عدة منها المرحلة الأولى لرفع الأنقاض، وثانية لتحديد الأضرار، وثالثة لتقييم قدرات المرفأ.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استمع الرئيس الفرنسي الى شرح مفصل عن كيفية عمل الفرق الفرنسية المؤلفة من الجيش الفرنسي والبحرية والدفاع المدني بالتعاون مع الجيش اللبناني على رفع الأضرار من المرفأ ومن الشوارع والاستجابة الى حاجات السكان وتقديم الدعم لهم.

وعقد الرئيس ماكرون لقاء على متن حاملة الطوافات "تونير"، مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة التي ستساعد في عملية اعادة البناء، شارك فيه ممثلون عن الصليب الأحمر اللبناني، "بيت البركة"، مؤسسة "عامل"، "فرح العطاء"، "أركنسيال"، الوكالة الفرنسية للتنمية وسفراء من الاتحاد الأوروبي وممثلون عن الأمم المتحدة وعدد من الهيئات الدولية.