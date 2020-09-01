مطالب بإقالة وزير التعليم في الكويت.. وهذه أسباب الإقالة

طلب بحجب الثقة عن وزير التعليم في دولة الكويت العربية، تقدم به 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.
وجاء طلب حجب الثقة عن الوزير ، سعود الحربي ، بعد استجوابين تقدم بهما 3 نواب آخرون للوزير، اتهموه بالتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحمل الاستجوابين الوزير المسؤولية عن ما قالوا إنها أضرار" تعرض لها التعليم في دولة الكويت.
وزاد الأمر عن ذل حين وصل الأمر لأن يتهم النواب، الوزير سعود الحربي بـالفشل في إدارة التعليم في هذه المرحلة.
يأتي ذلك فيما رد الوزير سعود الحربي برفضه لكل ذلك ، وأكد أنه لم يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على العملية التعليمية.
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