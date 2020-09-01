الرئيس الفرنسي في ختام زيارته للبنان: لن نقدم شيكا على بياض والعواقب وخيمة

قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي فى ختام زيارته إلى لبنان، اليوم الثلاثاء، إن السلطان اللبنانية عليها أن تستخلص درسا من مأساة مرفأ بيروت.

وأضاف أن التعاون للوقوف على سبب انفجار مرفأ بيروت يمضي بشكل جيد، والقوى السياسية اللبنانية أكدت أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون 15 يوما.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن جميع القوى السياسية التي التقى بها تعهدت بخارطة طريق للإصلاح، تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي ، لافتا إلى أنه تلقى تعهدات بأن القوانين ذات الصلة ستقدم للبرلمان اللبناني.

وأكد ماكرون أن المجتمع الدولي سيدعم الاصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية، مطالبا بضرورة إحراز تقدم في لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وتوقع الرئيس الفرنسي أن تنفذ الحكومة اللبنانية الوعود في خلال 8 أسابيع. وقال: لن نقدم للبنان شيكا على بياض اليوم.. شاهدنا تأخر الإصلاحات في لبنان وتعرضها لعوائق مرات كثيرة في العقود الماضية، و إذا لم تف السلطات اللبنانية بوعودها بنهاية أكتوبر فستكون هناك عواقب، وإذا لم تفعل السلطات اللبنانية شيئا فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية

وأشار ماكرون إلى التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار المرفأ يسير بشكل جيد، مؤكدا على الحاجة لتنسيق أفضل بين المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال إيصال المساعدات للبنان.

وزار الرئيس الفرنسي مرفأ بيروت، ظهر اليوم، ورافقه وزير الخارجية جان ايف لو دريان والسفير الفرنسي برونو فوشيه، وأطلع على الأعمال التي قامت بها البحرية الفرنسية وفريق Ventoux من تنظيف وازالة الأنقاض من المرفأ وفقا لمراحل عدة منها المرحلة الأولى لرفع الأنقاض، وثانية لتحديد الأضرار، وثالثة لتقييم قدرات المرفأ.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استمع الرئيس الفرنسي الى شرح مفصل عن كيفية عمل الفرق الفرنسية المؤلفة من الجيش الفرنسي والبحرية والدفاع المدني بالتعاون مع الجيش اللبناني على رفع الأضرار من المرفأ ومن الشوارع والاستجابة الى حاجات السكان وتقديم الدعم لهم.