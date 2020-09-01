نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت القوات الفرنسية مساء يوم الثلاثاء بيانا، أعلنت فيه أن جنودها في مالي قتلوا مدنيا عن طريق الخطأ في شمال مالي.

وأضاف الجيش أن حافلة كانت تسير بسرعة عالية باتجاه قافلة عسكرية لم تبطئ سرعتها رغم التحذيرات المرئية وطلقات التحذير.

وتابع قائلا إن رصاصات تحذيرية ارتدت عن الأرض واخترقت الزجاج الأمامي للحافلة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب، أحدهم لقي حتفه.

وقدمت قوة برخان خالص تعازيها لأسرة الضحية.