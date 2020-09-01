نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدرت القوات الفرنسية مساء يوم الثلاثاء بيانا، أعلنت فيه أن جنودها في مالي قتلوا مدنيا عن طريق الخطأ في شمال مالي.
وأضاف الجيش أن حافلة كانت تسير بسرعة عالية باتجاه قافلة عسكرية لم تبطئ سرعتها رغم التحذيرات المرئية وطلقات التحذير.
وتابع قائلا إن رصاصات تحذيرية ارتدت عن الأرض واخترقت الزجاج الأمامي للحافلة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب، أحدهم لقي حتفه.
وقدمت قوة برخان خالص تعازيها لأسرة الضحية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.