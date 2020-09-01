أخبار عالمية

الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت القوات الفرنسية مساء يوم الثلاثاء بيانا، أعلنت فيه أن جنودها في مالي قتلوا مدنيا عن طريق الخطأ في شمال مالي.

وأضاف الجيش أن حافلة كانت تسير بسرعة عالية باتجاه قافلة عسكرية لم تبطئ سرعتها رغم التحذيرات المرئية وطلقات التحذير.

وتابع قائلا إن رصاصات تحذيرية ارتدت عن الأرض واخترقت الزجاج الأمامي للحافلة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب، أحدهم لقي حتفه.

وقدمت قوة برخان خالص تعازيها لأسرة الضحية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا