اعتقال رجل بحوزته "قنبلة" قرب مقر الرئيس الأوكراني في كييف

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، رجلا بحوزته قنبلة يدوية حسب التحقيقات الأولية، بالقرب من مقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف. وجاء في بيان نشرته الشرطة عبر موقعها الإلكتروني: "في الحي الحكومي بالعاصمة اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلا بحوزته قنبلة يدوية"، بجانب مقر الرئيس الأوكراني. وأضاف البيان أن المشتبه به وهو من مواليد عام 1966 جرى اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة في العاصمة و"ضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لفحصه". واعتقل الرجل أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع بانكوفايا حيث مقر الرئاسة الأوكرانية.

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