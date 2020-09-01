الدنمارك تستدعى السفير الروسى بدعوى انتهاك مقاتلة سو-27 أجواءها

وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "وزير الخارجية يبى كوفود استدعى فى وقت سابق من اليوم سفير روسيا ردا على انتهاك المجال الجوى للدنمارك فى بورنهولم بتاريخ 28 أغسطس 2020".
ووصف كوفود الحادث بـ"غير المقبول على الإطلاق"، محملا المقاتلة الروسية المسؤولية عن انتهاك أجواء المملكة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الاثنين، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت أربع طائرات حربية كانت تتجه نحو أجواء روسيا فوق بحر البلطيق، تبين أنها ثلاث طائرات استطلاع تابعة للولايات المتحدة والدنمارك والسويد، ورابعة ألمانية.
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