مع تصاعد الأزمة مع الهند.. الصين تكشف النقاب عن جنود آليين بتقنية مرعبة| فيديو

كشفت الصين عن سلسلة من الأسلحة الجديدة عالية التقنية والتي وصفت بـ"المرعبة" في استعراض للقوة العسكرية للبلاد.

ونشر الجيش الصيني لقطات لأسلحة ومعدات جديدة عالية التقنية، أرزها بدلة الهيكل الخارجي، التي يمكن تجهيزها لأي جندي.

وأوضح الفيديو الذي نشرته صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية أنه تم الكشف عن عدة أنواع من المعدات عالمة التقنية ذات الاستخدام العسكري في تدريب للدعم اللوجستي، وقالت الصحيفة "يمكن للروبوت ذي الهيكل الخارجي تحصين قدرة تحمل الوزن للجندي بمقدار من 50 كجم وحتى 80 كجم.

وأضافت أنه ومع مع قدرة تحميل تصل إلى 30 كجم من الإمدادات، يمكن للطائرة بدون طيار توصيل الإمدادات في أي وقت وفوق أي تضاريس، ومع قدرة تحميل تصل إلى 350 كيلوجرامًا من الإمدادات، يمكن للسيارة ذاتية القيادة السفر لمسافة تصل إلى 20 كيلومترًا في رحلة واحدة.

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يأتي هذا الكشف مع استمرار التوترات بين الصين والهند في الارتفاع مما أثار مخاوف من اندلاع الحرب العالمية الثالثة، والتي دائما ما تستدعى عند وجود أي صراع بين قوى كبرى.

يُزعم أن الهند أوقفت محاولة من قبل القوات الصينية للمطالبة بأراضي في خط السيطرة الفعلية يوم السبت، فيما حذرت حذرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية الهند من عواقب ذلك، وزعموا أن الهند ليس لديها فرصة للدفاع عن نفسها ضد "جيش التحرير الشعبي".

كما حذروا من أن الهند لن تتلقى دعمًا من الولايات المتحدة إذا قرروا خوض الحرب.

وتقول "جلوبال تايمز" الصينية: "إذا كانت الهند ترغب في مواجهة عسكرية، فإن جيش التحرير الشعبي ملزم بإلحاق خسائر فادحة بالجيش الهندي أكثر بكثير مما كانت عليه في عام 1962. يجب الإشارة إلى أن نيودلهي تواجه صين قوية".