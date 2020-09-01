الولايات المتحدة تضرب تركيا من جديد.. وتعفي قبرص من قيود نقل الأسلحة

أعفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جمهورية قبرص من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة، في ظل توتر مع تركيا التي تجري مناورات عسكرية في مياه البحر المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، أن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، تعميق العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة و جمهورية قبرص.

وأبلغ بومبيو الرئيس أناستاسيادس بقرار بلاده بالتنازل عن القيود مؤقتًا للسنة المالية 2021 على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل واستيراد مؤقت لمواد الدفاع غير الفتاكة والخدمات الدفاعية الخاضعة للوائح التجارة الدولية في الأسلحة الموجهة أو الناشئة في قبرص.

وأكد بومبيو أن بلاده تدعم التسوية الشاملة لإعادة توحيد الجزيرة كاتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين والطائفتين، مما سيفيد جميع القبارصة وكذلك المنطقة الأوسع.

وأثارت الخطوة الأمريكية غضب الجانب التركي، في ظل توتر بين تركيا وقبرص على خلفية النزاع على الحدود البحرية التي تسعى أنقرة للسيطرة على مكنونات الغاز الموجودة بها.

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وفي سياق منفصل، قالت تركيا أيضا إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص حتى 11 سبتمبر.

وجدد الاتحاد الاوروبي تضامنه مع قبرص واليونان، وطالب أنقرة بوقف التصعيد شرقي المتوسط، عقب إعلانها عن تمديد عمليات التنقيب.

وجدد المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو التأكيد على "إمكانية فرض عقوبات وإجراءات إذا لم تغير تركيا تصرفاتها"، مضيفا "نأمل أن تأخذ تركيا هذا بالاعتبار، وأن تنخرط في مفاوضات مع جميع الأطراف كي لا نأخذ طريق العقوبات".

وأعلنت السلطات التركية، تمديد عمل سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في منطقة شرق البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر الجاري.

ونددت تركيا بقرار الولايات المتحدة برفع حظر التسلح عن قبرص، واعتبرته مخالفا لروح التحالف، وقالت الخارجية التركية إنه إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص، فسيتم اتخاذ خطوات مماثلة.