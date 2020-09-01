ماكرون: شعرت بالرهبة أثناء لقاء فيروز.. وهذا ما دار بيننا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه شعر بالرهبة خلال لقائه مع السيدة فيروز أمس الاثنين، أثناء استقبالها إياه في منزلها بالعاصمة بيروت".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي:" شعرت بالرهبة عندما كنت في حضرتها وصوت فيروز ليس أكسسوارًا في مثل هذه الأزمات وهي تعطي شيئًا من لبنان الحلم وصوتها لا يزال مهمًا حتى هذا اليوم".

وأضاف:"اسمحوا لي أن احافظ على خصوصية اللقاء مع فيروز ورأيت جمالها ووعيها ووضوحها السياسي لقد تكلمنا وصمتنا".

وكان ماكرون منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

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وفي المقابل أهدته السيدة فيروز لوحة فنية، خلال زيارته لها في بيتها بالرابية.

من جانبه، قال ماكرون للمتظاهرين أثناء مغادرته منزل فيروز إن "اللقاء مع السيدة فيروز كان استثنائيًا ولا أستطيع البوح بما قالته لي، وفيروز رمزكم في لبنان وأغنيتي المفضلة هي (لبيروت)".

وأضاف: "فيروز تعطينا الأمل وتعطي صورة حالمة عن لبنان وأنا أعدكم أن يعود لبنان أفضل".

وتابع أن فيروز تجسد قصص المحبة، واصفا إياها بـ"الإيقونة" ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين.