لقاء غير مسبوق بين وزير إماراتي و مسئول إسرائيلي كبير.. وهذا ما أكدت عليه الإمارات

في إطار الزيارة الهامة التي تمت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من قب وفدين أمريكي وإسرائيلي رفيعي المستوى، التقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،أنور قرقاش، مع مئير بن شابات مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.
ويعد شابات هو من رأس الوفد الإسرائيلي إلى دولة الإمارات العربية الخليجية.
وبحثا الطرفان سير زيارة الوفد، وفرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.
كما تطرقا خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار.
وشدد قرقاش على أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة، اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في مصلحة البلدين والمنطقة عموما.
وأضاف أن المعاهدة أسهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعى مشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وكان الوزير قرقاش هو مستقبل الوفد الامريكي والاسرائيلي إلى الإمارات.
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