ماكرون: حزب الله انتخب من قبل الناس.. ويجب الحوار معهم

أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات بشأن دور حزب الله في السياسة اللبنانية، والتي جاءت صادمة إلى حد بعيد، وذلك خلال زيارته الثانية لبيروت منذ كارثة انفجار المرفأ

وقال ماكرون:"لا أتحدّث عن حزب الله بتشكيلته الإرهابية بل أتحدث عنه بتشكيلته السياسية والبرلمانية وهو قوى متواجدة في البرلمان وربما قوى أخرى لم تستطع إدارة البلد بشكل أفضل".

وأضاف:"حزب الله السياسي انتخب من الناس وأستطيع القول أنه يجب تسليم سلاح حزب الله وأعود الى بلدي لكن كيف نخرج من هذا الوضع سوى بالنقاش وقد أثرت هذا الموضوع اليوم".

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وأكد ماكرون أن "هذا وقت التغيير وعلينا أن نلتزم والطريق فُتحت أمام لبنان وهي طريق سياسية واجتماعية وأنا سأفعل ما بوسعي لإنجاح الأمر".

وتابع:"ما تحلمون به غير موجود ولا أستطيع تقديمه لكم، ولكن نستطيع إعادة البناء خطوة بخطوة واستعادة الثقة وإلّا سيكون هناك اليأس، والجميع في لبنان لديهم القدرة الآن لابتكار شيئًا جديدًا".