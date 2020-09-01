أخبار عالمية

واشنطن تمدد بعض الاستثناءات الجمركية للصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تمدد بعض الاستثناءات الجمركية للصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء، إنه مدد آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الصينية.

ومن بين السلع الصينية الساعات الذكية وأنواع معينة من الكمامات الطبية، لتبقى خاضعة للإعفاءات حتى نهاية 2020، وذلك بدلا من تجديد الاستثناءات السابقة البالغ أجلها عاما.

وتحددت الرسوم الجمركية التي تستهدف بضائع بقيمة 125 مليار دولار عند 15 بالمئة، ثم تقرر خفضها في إطار اتفاق "المرحلة 1" الموقع في يناير إلى 7.5 بالمئة.

وتشمل الاستثناءات عددا من أجهزة نقل البيانات بتقنية بلوتوث القابلة للارتداء مثل تلك التي تستوردها من الصين شركات "أبل" و"فيتبيت" و"سونوز" وشركات تكنولوجيا أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر واشنطن تمدد بعض الاستثناءات الجمركية للصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا