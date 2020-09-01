نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماكرون" يختتم زيارته إلى لبنان متوجها إلى العراق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى العراق الأربعاء، في أول زيارة له بعد زيارة استغرقت يومين إلى لبنان.
وقال مسؤولون فرنسيون، إن باريس قلقة من عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، مستفيدا من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد والمنافسات بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.
وأنهى ماكرون ليل الثلاثاء زيارة استمرت يومين إلى لبنان بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين الإصلاحات في بلادهم، وحشد المساعدات للبنان.
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