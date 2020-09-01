أخبار عالمية

الحكومة السورية تتسلم جثث جنود رفعت من مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة السورية تتسلم جثث جنود رفعت من مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت الحكومة السورية جثث 14 جنديا من الجيش السوري رفعت من مقبرتين جماعيتين عثر عليهما في ريف محافظة الرقة، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكرت وكالة أنباء هاوار أن "قوى الأمن الداخلي" في الرقة عثرت على مقبرتين جماعيتين، تم العثور في الأولى على 14 رفاتا تعود لعناصر اللواء 93 التابع لقوات الحكومة السورية، فيما أجلت عملية استخراج الرفات من المقبرة الثانية إلى يوم غد الخميس.

وقدرت الوكالة عدد الرفات في المقبرة الثانية بنحو 40، وأن "مكتب العلاقات في "قسد" سلم الجثث كافة لقوات الحكومة السورية التي انتشرت في مناطق عين عيسى وخطوط التماس مع القوات التركية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجثث تعود لجنود من اللواء المذكور والفرقة 17 في الجيش السوري، قتلوا على أيدي "داعش"، وقام أهالي المنطقة بدفنهم سرا في مقابر جماعية.

وأضافت صفحات إخبارية نقلا عن قناة "سما" السورية الخاصة، أنه سيجرى فحص الـDNA للجثث في مشفى حلب للتعرف على هويات أصحابها قبل تسليمها إلى ذوي الضحايا.

وتقع المقبرتان في قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى على 6 كيلومترات جنوب غرب الناحية.

يذكر أن الفرقة 17 تعرضت لحصار من "داعش" استمر لنحو عام ونصف، قبل أن يتمكن أفراد التنظيم من السيطرة على مقرها في يوليو 2014.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحكومة السورية تتسلم جثث جنود رفعت من مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا