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قرقاش يبحث مع شاباط توطيد التعاون بين الإمارات وإسرائيل

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وكالات - أبوظبي

عقد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، اجتماعا مع مئير بن شاباط مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يرأس الوفد الإسرائيلي الذي يزور الإمارات.

وبحث المسؤولان تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي وفرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

كما تطرقت المحادثات، التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار، حيث شدّد وزير الدولة الإماراتي على أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في صالح البلدين والمنطقة عموماً.

كما أضاف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المعاهدة ساهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات، في مسعى مشترك للوصول إلى سلام مستدام، يعزز امن المنطقة واستقرارها.

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