محتجون يضرمون النار بمطعم داخل مبنى جريدة النهار اللبنانية

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بوسط العاصمة اللبنانية بيروت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وذلك على خلفية مظاهرات "الغضب" التى دُعى إليها عصر اليوم الثلاثاء رفضا لتشكيل حكومة محاصصة وتنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتى تحولت فى جانب كبير منها إلى اشتباكات محتدمة بين المحتجين والأمن.

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