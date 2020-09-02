الشرطة تفتش منزل الرئيس الموريتاني السابق

ذكرت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الثلاثاء، أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية الموريتانية فتشت منزل ومنتجع الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، في منطقة بنشاب بولاية إينشيري شمالي البلاد.
وقال موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، نقلا عن مصادر خاصة، إن الشرطة استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين، وأبلغته برغبتها في تفتيش منزله، فبعث من ينوب عنه ليرافق الشرطة الموريتانية خلال عملية التفتيش.
وتحقق شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في قضايا فساد أثارها تقرير صادر عن البرلمان نهاية يوليو الماضي.
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