قالت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون في اشتباكات عرقية على ملكية غابات في منطقة "آلي" الخاصة في منطقة إقليم الأمم الجنوبية بإثيوبيا.
وذكر موقع "إيزيجا" الإثيوبي أن رجلا مسلحا قتل 12 وأصاب آخرين في هجمات مرتبة مسبقا بمنطقة جيراما وجوروز في آلي.
وقال مسؤولون إثيوبيون إن هذه المرة الثانية التي تقع فيها اشتباكات بين عرقيتي الكونسو وآلي، بسبب حقوق ملكية الأرض في المنطقة.
وقام الطرفان بالاعتداء على بعضهما وحرق منازلهم ومؤسساتهم الدينية.
وتتواجد في إثيوبيا العديد من الأقاليم والعرقيات التي يتسبب الاختلاف بينها في نشوب أعمال عنف ونزاعات تودي بحياة الكثيرين.
وكان الاقليم المذكور قد شهد اشتباكات الشهر الماضي أسفرت عن مقتل 13 شخصا ونزوح نحو 2000 آخرين بسبب أعمال العنف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آلي والكونسو.. مقتل 12 وإصابة 10 آخرين في اشتباكات عرقية بإثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.